شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يكشف فحوصات إصابة لاعبه ومدة غيابه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نادي اتحاد جدة، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى بعض الفحوصات الطبية، من أجل الاطمئنان على إصابته التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

برونو هنريكي يخضع للفحوصات الطبية ويغيب 5 أيام

وأعلن العميد، عن خضوع لاعبه البرازيلي برونو هنريكي لفحوصات طبية على موضع إصابته العضلية، والتي أثبتت حاجاته للراحة من التدريبات الجماعية.

وأصدر النادي بيان رسمي، أكد خلاله أن الفحوصات أثبتت حاجة اللاعب للراحة لمدة 5 أيام قبل المشاركة في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

واختتم نادي الاتحاد بيانه بالتنويه إلى أن اللاعب زكريا هوساوي يواصل برنامجه العلاجي وفقًا للخطة العلاجية الموضوعة له، من أجل العودة مرة أخرى.

ويخوض اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، معسكر مغلق في مدينة دبي بالإمارات، في ظل توقف دوري روشن السعودي.

السعودية تستعد لنهائيات كأس العالم

ويتوقف دوري روشن السعودي، في الوقت الحالي بسبب استعدادات المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، لخوض نهائيات كأس العالم.

وتنطلق بطولة كأس العالم بداية من غدٍ الأحد 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يشارك الأخضر السعودي في المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.