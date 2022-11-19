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قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إن توقعات الطقس لا تشير إلى احتمال هطول أمطار على العاصمة الرياض خلال اليوم (السبت).
وأضاف العقيل، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن الأجواء اليوم قد تكون غائمة إلى غائمة جزئياً كلما اتجهنا إلى الشمال والشمال الشرقي، ما بين منطقة الرياض وحتى المنطقة الشرقية، ولا يستبعد هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، ومناطق الجوف، والحدود الشمالية.
وأبان أن من المبشرات أن المملكة قد تستقبل نهاية هذا الشهر حالة جوية أخرى تتمثل في منخفض جوي حركي، وستكون الأجواء خلال فترة الإجازة الدراسية القادمة رائعة وممطرة على كثير من المناطق، خاصة المناطق الشمالية والشرقية والوسطى.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد”: لا نتوقع أمطاراً اليوم بالرياض.. وأجواء الإجازة الدراسية القادمة ستكون رائعة وممطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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