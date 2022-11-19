تراجع أسعار الذهب في المملكة.. وعيار 21 عند 184.72 ريال

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المناطق_الرياض
تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ليسجل سعر الجرام عيار 21 (الأكثر تداولًا) نحو (184.72) ريال، مقارنة مع نحو (185.67) بإغلاق أمس الجمعة.
سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة
وارتفع سعر الجرام عيار 24 إلى 211.11 ريال، فينا بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في المملكة نحو 193.5 193.52 ريال، وسجل جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو 158.33 ريال.
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Source almnatiq
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