شاهد.. اصطدام طائرة بعربة إطفاء في مطار بيرو ومصرع شخصين

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أعلنت مجموعة خطوط “لاتام” الجوية التشيلية أن طائرة تابعة لها اصطدمت بعربة إطفاء على المدرج أثناء إقلاعها من المطار في ليما عاصمة بيرو أمس (الجمعة) ما أسفر عن مقتل اثنين من رجال الإطفاء.

وأفاد مسؤولون في وزارة الصحة بأن 20 راكبا يتلقون العلاج وإن اثنين على الأقل في حالة خطيرة، فيما لا توجد إصابات أو وفيات في صفوف الركاب أو أفراد الطاقم.

ولم تكشف التحقيقات الأولية عن سبب دخول عربة الإطفاء إلى المدرج أثناء إقلاع الطائرة.

يُشار إلى أن تلك الحادثة هي الثانية في أقل من شهر لشركة طيران لاتام، بعد أن تعرضت إحدى طائراتها للضرر أثناء عاصفة شديدة أجبرتها على الهبوط اضطراريا.



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Source akhbaar24

