زعماء “أبيك” يتعهدون بتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف

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المناطق_الرياض

قال زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في إعلان‭ ‬صدر اليوم السبت إن التكتل المكون من 21 عضوا سيدعم ويعزز نظام تجاري متعدد الأطراف يستند إلى قواعد.

وقال الإعلان، الذي صدر في الوقت الذي سلمت فيه تايلاند رئاسة المنتدى إلى الولايات المتحدة، إن زعماء التجمع أقروا بالحاجة إلى مزيد من الجهود المكثفة لمواجهة تحديات مثل ارتفاع التضخم، والأمن الغذائي، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية.

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Source almnatiq

