︎
.
المناطق_الرياض
قال زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في إعلان صدر اليوم السبت إن التكتل المكون من 21 عضوا سيدعم ويعزز نظام تجاري متعدد الأطراف يستند إلى قواعد.
وقال الإعلان، الذي صدر في الوقت الذي سلمت فيه تايلاند رئاسة المنتدى إلى الولايات المتحدة، إن زعماء التجمع أقروا بالحاجة إلى مزيد من الجهود المكثفة لمواجهة تحديات مثل ارتفاع التضخم، والأمن الغذائي، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر زعماء “أبيك” يتعهدون بتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.