أمريكا تجيز دواء قد يؤخر الإصابة بالسكري من النوع الأول

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وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس (الجمعة)، على أول دواء يمكن أن يؤخّر تطور مرض السكري من النوع الأول، والذي يستهدف مشاكل المناعة الذاتية بدلا من الأعراض.

وأوضح مدير قسم السكري واضطرابات الدهون والسمنة في مركز تقييم الأدوية، جون شاريتس، أن الدواء Teplizumab سيمنح المرضى المزيد من الوقت ليعيشوا حياتهم دون حقن الأنسولين، أو وخزات الأصابع التي تقيس نسبة السكر، وهو ما سيكون له تأثير هام على الحياة اليومية للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري وعائلاتهم والنظام الصحي العام.

ويصبح الأشخاص الذين لديهم اثنان أو أكثر من الأجسام المضادة الذاتية المرتبطة بالسكري من النوع الأول، وكانت مستويات السكر في الدم لديهم غير طبيعية، في خطر كبير للإصابة بالمرض.



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Source akhbaar24

