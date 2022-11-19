نائب الرئيس التنفيذي لبنك بانكوك: زيارة ولي العهد إلى تايلند ستعزز العلاقة الثنائية بين البلدين

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أكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك بانكوك، تايلاند، الدكتور ثويلاب ريتابيروم أن قمة منتدى أسبوع القادة الاقتصاديين لمنطقة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك” يعد فرصة جيدة لتايلند لاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- كضيف شرف للحكومة التايلندية، وهو مؤشر جيد على أنه سيتم تعزيز العلاقة بين المملكتين لتصبح أكثر قوة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية خلال انعقاد قمة منتدى أسبوع القادة الاقتصاديين المنعقد خلال هذه الأيام في العاصمة التايلندية بانكوك: “ستشهد العلاقة بين البلدين خلال الفترة المقبلة زيادة في النشاط التجاري والاقتصادي وستتاح المزيد من الفرص للشركات السعودية والتايلندية للقيام بالمزيد من النشاط الاقتصادي معًا والعمل في عدد من المجالات مثل: البتروكيماويات والطاقة والاقتصاد الحيوي الدائري والأخضر”.

وأشاد برؤية المملكة 2030 حيث وصفها بالطموحة والتي جاءت بالوقت المناسب، مشيراً إلى جهود المملكة المبذولة في قضية التغير المناخي، والمبادرات التي تتبناها بهذا الخصوص، مبدياً رغبة القطاع الخاص التايلندي للمشاركة مع القطاع الحكومي والخاص في المملكة لتحقيق الرؤية.

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Source almnatiq

