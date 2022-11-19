“الكهرباء” تحدد اشتراطات طلب عداد لفئة الاستهلاك الزراعي

︎ . المناطق_الرياض حددت شركة الكهرباء السعودية، الاشتراطات المطلوبة عند تقديم طلب عدد كهرباء للراغبين في الاشتراك من الفئة الزراعية. ولفتت الشركة إلى أن الاشتراطات تشمل تقديم خطاب موافقة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وسجل زراعي ساري المفعول لمزاولي نشاط الزراعة. وأضافت أن الاشتراطات تشمل أيضاً تقديم مخطط جغرافي للموقع، على أن يكون موضحاً فيه حدود الأرض والشوارع المحيطة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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