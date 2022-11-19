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أكّد البيت الأبيض الجمعة أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لن تُسيّس القضاء، وذلك بعد إعلان وزارة العدل مدّعيا مستقلا مهمّته الإشراف على تحقيقات جنائيّة تطال الرئيس السابق دونالد ترامب. وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير “لم نتدخّل في هذا الأمر… لسنا منخرطين في تحقيقات جنائيّة”. وأضافت “الرئيس كان واضحا جدا. هذه الإدارة لن تُسيّس القضاء”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعيين مدعٍ خاص لتحقيقات ترامب.. إدارة بايدن تتعهد عدم تسييس القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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