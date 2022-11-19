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قال مسؤول بالبيت الأبيض إن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي التقت اليوم السبت لمدة قصيرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وأضاف المسؤول “أشارت نائبة الرئيس (خلال اللقاء) إلى الرسالة الهامة التي أكد عليها الرئيس بايدن في اجتماعه في 14 نوفمبر مع الرئيس شي وهي: أننا يجب أن نبقي على خطوط الاتصال مفتوحة لإدارة المنافسة بين بلدينا بمسؤولية”. جاء اللقاء على هامش قمة أبيك في تايلاند.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام من قمة بايدن وشي.. هاريس تلتقي الرئيس الصيني على هامش قمة أبيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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