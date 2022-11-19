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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الجمعة إن المدعي المستقل الذي عيّنه وزير العدل للإشراف على تحقيقات تطاله شخصيا “لن يُحقّق بنزاهة”.
وأضاف ترامب في كلمة ألقاها في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا “هذا الاستغلال الرهيب للسلطة هو الأحدث في سلسلة طويلة من المطاردات السياسية التي بدأت منذ وقت طويل”.
وتابع “أنا أخضع لهذه التحقيقات، لهذه المهزلة، ولهذه الحيَل منذ اليوم الذي نزلت فيه السلّم الكهربائي لبرج ترامب”، مشدّدًا على أنّه “لا يمكننا السماح باستمرار هذه الانتهاكات المروّعة”.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يقول إن التحقيق الذي سيجريه المدعي المستقل “لن يكون نزيها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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