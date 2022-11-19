مستجدات الغـزو الروسي.. أوكرانيا تصد 100 هجوم بدونيتسك ومعاناة للسكان بكييف

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واصلت القوات الأوكرانية، التصدي للهجمات الروسية على منطقة دونيتسك، فيما شهدت العاصمة كييف انقطاعاً كاملاً للكهرباء وتسببت الهجمات في تعطل نصف منظومة الطاقة نتيجة استهدافها للبنية التحتية في البلاد.

القوات الأوكرانية تصد 100 هجـوم في دونيتسك

أكّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن قواته تمكّنت من صد نحو 100 هجوم في منطقة دونيتسك بشرق البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي، أن القتال العنيف للغاية مستمر في المنطقة، ولا هوادة في حدة القتال.

انقطاع الكهرباء بالكامل عن كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية، أن الضربات الصـاروخية الروسية تسببت في تعطيل حوالي نصف منظومة الطاقة في البلاد، بينما حذرت سلطات مدينة كييف من احتمال حدوث انقطاع كامل في شبكة الكهرباء مع دخول الشتاء.

ويعمل المسؤولون على استعادة الكهرباء في شتى أنحاء البلاد بعد واحدة من أعنف عمليات القصف على البنية التحتية، في ظل انخفاض درجات الحرارة وسقوط الثلوج للمرة الأولى هذا الموسم.

مئات المعتقلين والمفقودين في خيرسون

أفاد تقرير مدعوم من وزارة الخارجية الأمريكية، بأن مئات الأشخاص اعتقلوا أو فُقدوا في منطقة خيرسون الأوكرانية خلال فترة وقوعها تحت السيطرة الروسية، وأن العشرات ربما تعرضوا للتعذيب.

بينما اتهمت موسكو القوات الأوكرانية، بالضلوع في إعدام أكثر من 10 أسرى حرب، لافتةً إلى أن الغرب يتجاهل جرائم الحرب التي تقوم بها أوكرانيا بحق الجنود الروس.

واستدعت هولندا السفير الروسي، بعد قيام موسكو بالتنديد بالحكم الذي أصدرته المحكمة في قضية إسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا اعام 2014.



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Source akhbaar24

