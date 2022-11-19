“إيجار”: مرور 7 أيام على العقد دون الموافقة عليه يحوله إلى مسودة

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أكدت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن مرور 7 أيام على العقد دون الموافقة عليه يحوله إلى مسودة.
وأوضحت الشبكة، أنه في حال لم يتم توثيق العقد من المؤجر أو المستأجر أو مضى عليه سبعة أيام دون الموافقة عليه أو تم رفضه من أحد الأطراف فإن حالة العقد تصبح مسودة وبالإمكان التعديل عليه وإرسال العقد مرة أخرى للتوثيق.
وأشارت إلى أنه في حال انتهاء العقد في النظام ولا توجد الرغبة بتجديد العقد يجب إخلاء العقار في حال انتهاء مدة العقد.
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Source akhbaar24
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