“ماسك” يعلن سياسة “تويتر” الجديدة فيما يخص البحث والنشر

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أعلن المالك الجديد لشركة “تويتر” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعض القرارات التي ستحدد آلية نشر التغريدات والبحث عنها والإعلانات على المنصة.
ولفت ماسك، إلى أن السياسة الجديدة لتويتر هي حرية التعبير، لكن ذلك لا يشمل حرية الوصول، حيث سيتم إلغاء نشر التغريدات السلبية التي تحض على الكراهية.
وأضاف أنه سيتم إلغاء تداول تلك التغريدات السلبية إلى أقصى حد، الأمر الذي سيؤثر على إيرادات تويتر؛ لأنها قد تشتمل على إعلانات تجارية.
وفيما يتعلق بالبحث من خلال مستطيل البحث الموجود بالمنصة، أوضح أن المستخدم لن يستطيع الوصول لنتائج البحث بدون تحديد آلية البحث.
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Source akhbaar24
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