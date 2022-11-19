زعيم كوريا الشمالية يُهدد باستخدام الأسلـحة النووية.. ومجلس الأمن يناقش الأمر

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تعهّد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، باستخدام الأسلـحة النووية إذا استمرت التهديدات الأمريكية، مشيراً إلى أن تلك التهديدات دفعت البلاد إلى الإسراع في تعزيز قوى الردع النووي.

بدوره أعلن مجلس الأمن الدولي عقده اجتماعاً الإثنين المقبل؛ لبحث الملف الكوري الشمالي بعدما أجرت بيونجيانج تجربة جديدة على صـاروخ باليستي عابر للقارات.

وأفاد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية بأن تجربة كوريا الشمالية كانت على صـاروخ طويل المدى، محذراً من أن الصاروخ يمكنه إصـابة العديد من البلدان، داعياً مجلس الأمن لمناقشة الأمر.



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Source akhbaar24

