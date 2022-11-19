شكرا لقرائتكم خبر عن من هو حكم افتتاح كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عن حكم افتتاح كأس العالم 2022 والمقرر انطلاقها مساء الغد الأحد والموافق 20 نوفمبر لهذا العام 2022.

ونقدم لكم عبر موقعنا المتميز موقع “سعودي سبورت” تفاصيل عن حكم افتتاح بطولة كأس العالم المقرر أن تنطلق في قطر.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية فإنه تم الكشف الحكم الذي سيدير المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

وأكدت التقارير أن الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو هو من سيتولى مهمة إدارة مباراة الافتتاح بين منتخب قطر المستضيف ومنتخب الإكوادور يوم الأحد المقبل.

الجدير بالذكر أن الحكم دانييلي أورساتو البالغ من العمر 46 عامًا، يعتبر من أشهر الحكام على الساحة الأوروبية والعالمية الذي تألق في تحكيمه لجميع المباريات المهمة.