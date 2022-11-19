وزارة العدل الأمريكية تعين خبيرا في جرائم الحرب مستشارا خاص لتحقيقات ترامب

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قال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند اليوم الجمعة إنه عيّن جاك سميث، وهو مدع عام مختص بجرائم الحرب، للعمل كمستشار خاص للإشراف على تحقيقات وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب بما في ذلك طريقة تعامله مع الوثائق الحساسة والأحداث التي أعقبت انتخابات 2020.

جاء إعلان جارلاند بعد ثلاثة أيام من إعلان ترامب، الجمهوري، أنه سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى في عام 2024. وقال جارلاند إن ترشيح ترامب، وكذلك نية الرئيس الديمقراطي جو بايدن المعلنة للترشح لولاية جديدة، جعلت تعيين مستشار خاص أمرا ضروريا.

وذكر جارلاند أن سميث سيشرف على التحقيق في طريقة تعامل ترامب مع الوثائق الحكومية بعد مغادرته البيت الأبيض العام الماضي والتحقيق في محاولات التدخل في الانتقال السلمي للسلطة بعد انتخابات 2020.

وقال جارلاند في مؤتمر صحفي “تعيين مستشار خاص في هذا الوقت هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله”.

سميث، سياسي مستقل، وهو رئيس هيئة الادعاء بالمحكمة الخاصة في لاهاي، المكلفة بنظر جرائم الحرب في كوسوفو.



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Source akhbaar24

