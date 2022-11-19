نوال الكويتية: تركي آل الشيخ أشعل المنافسة بين الفنانين في موسم الرياض (فيديو)

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أحيت الفنانة نوال الكويتية مساء أمس (الجمعة)، حفلاً غنائياً على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.
وقدمت الفنانة نوال في بداية حفلها، الشكر لموسم الرياض على إتاحة الفرصة لتقديم كل الأعمال الفنية، متمنيةً أن ترى المملكة دائماً في هذا التقدم والتطور بكل المجالات.
ونوهت إلى أن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ نجح في إشعال التنافس بين كل الفنانين بموسم الرياض، موضحةً أنها حرصت على تقديم غالبية الأغاني التي طلبها منها الجمهور على مدار الأيام الماضية.
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Source akhbaar24
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