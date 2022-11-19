ليست ضحيته الأولى.. نمر يقتل شريكته في موقف غريب

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المناطق_الرياض

قتل نمر أنثاه بعضة مميتة في لحظات التكاثر، وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي ارتكب فيها النمر جريمته الشنعاء.

وماتت أنثى النمر في مقاطعة مرزيسايد الإنجليزية، بعد تعرضها للعض من قبل نمر ذكر خلال جلسة تكاثر خاضعة للإشراف في حديقة سفاري شهيرة، وهي ليست ضحيته الأولى.

وتعرضت آمور سيندا، 14 سنة، خلال جلسة التزاوج للعض من قبل ذكر النمر ميرون وتوفيت على الفور وفق سكاي نيوز.

وفي عام 2018 عندما عاش ميرون في حديقة حيوان كوبنهاغن، أصاب أنثى نمر أخرى إصابة قاتلة.

وقال مراقبو الجلسة إنه لم يتم اكتشاف أي علامات عدوانية من قبل فريق الخبراء الخاص بهم، وأن جلسات الاختلاط السابقة على مدار عامين سارت بشكل جيد.

وقالت الحديقة في بيان لها: “نحن حزينون للإعلان عن خسارة سيندا، أصيبت بجروح قاتلة أثناء اختلاطها بنمرنا الذكر، ميرون ، كجزء من برنامج تربية أوروبي”.

وبسبب سرعة الحادث، لم يكن هناك أي شيء يمكن القيام به للتدخل، وتوفيت سيندا على الفور متأثرة بجراحها.

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Source almnatiq

