“الغذاء والدواء” توضح الإجراءات الصحية المتعلقة بالأدوية قبل السفر للمونديال

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الإجراءات الصحية الوقائية التي يجب اتباعها قبل السفر إلى قطر لتشجيع المنتخب السعودي في مباريات كأس العالم 2022.

ولفتت الهيئة، إلى أن تلك الإجراءات تشمل اصطحاب الأدوية على متن الطائرة في علبها الأصلية لضمان سلامتها، وتجنب شراء الأدوية من الباعة المتجولين، وشراؤها من الصيدليات الكبيرة والمعروفة، إلى جانب التأكد من أخذ كميات إضافية من الأدوية تحسباً للطوارئ.

وأضافت أن الإجراءات تتضمن أيضاً الإفصاح عن جميع الأدوية لموظفي الجمارك، وحمل نسخة من الوصفة الطبية وتشخيص الطبيب لاستخدامها عند الحاجة، ومعرفة الاسم العلمي للأدوية وذلك لاختلاف أسمائها التجارية بين دولة وأخرى، والحذر من شراء الأدوية والخلطات العشبية ذات الادعاءات الطبية غير المستندة إلى أسس علمية.





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Source akhbaar24

