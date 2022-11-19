مقصد لعشاق التسلق.. تجارب سياحية بإطلالات ساحرة بين أحضان جبال الطائف

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تتميز محافظة الطائف، بتنوعها الجغرافي الفريد بين الجبال والأودية؛ ليجد المغامرون وعشاق التسلق نفسهم بين العديد من التجارب المميزة في أحضان جبال السروات الشاهقة وبين الأودية وغابات أشجار العرعر والتشكيلات الصخرية العملاقة.

كما تتميز بالأودية العميقة والصدوع الجبلية والصخور العملاقة الشهيرة كصخرة الجبل الأحمر التي تقع شرق مرتفعات مركز الشفا وتعتبر وجهة رياضية للمتسلقين؛ مما أكسبها شهرة لمحبي السياحة والمغامرات.

وتمثل جبال الطائف، لعشاق الرياضة فضاء واسع حيث الإطلالة الساحرة من أعلى القمم الجبلية على قرى تهامة الأثرية الوادعة، إذ تكون الأجواء معتدلة في فترات الصباح الباكر بكثافة ذرات الضباب، وباردة في المساء، و تنتثر بها الشجيرات العطرة وأشجار العرعر التي تستعد للسبات الشتوي.

وتحظى رياضة التسلق الجبلي و الهايكنج، باهتمام الكثيرين، بوضع الخطط للمسير والتسلق، ونقاط المسارات، وتحديد أماكن الاستراحة والتوقف، وإيضاح الأماكن الوعرة والصعبة، وتتنوع هواياتهم في تسلق الجبال بالحبال الوثيقة والأدوات المهيأة، وآخرون يتحدون الصخور العملاقة التي تصل ارتفاعها إلى 100 متر.

وهناك فئة تفضل اكتشاف الكهوف المنتشرة بين ربوع الجبال، وهناك من يعشق تأمل الغروب والشروق في قمم الجبال، وكذلك الاستمتاع بتوثيق الصور لهجرة الطيور وعبورها أجواء الطائف وسكنها في أوديتها وجبالها الشاهقة.





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Source akhbaar24

