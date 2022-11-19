تجربة جديدة في كوريا الشمالية.. صاروخ عابر للقارات

︎ . المناطق_متابعات أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، إجراء تجربة صاروخية على صاروخ باليستي عابر للقارات وتعليقا على ذلك، قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إن التجربة الصاروخية الأخيرة عكست قدراتنا على ردع أي تهديد نووي. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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