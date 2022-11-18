ولي العهد يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء تايلند ويشهدان تبادل مذكرات تفاهم بين البلدين

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عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الجمعة)، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء تايلند في العاصمة التايلندية بانكوك.

كما شهد ولي العهد ورئيس وزراء تايلند تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان لتايلند التي بدأت اليوم.

وكان ولي العهد قد التقى اليوم ملك تايلند الملك مها فجيرالونجكورن برا كلاوتشاويو هوا، وذلك في قاعة العرش شاكري مها برسات.

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Source akhbaar24

