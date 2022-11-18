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أكد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بيير لويجي كولينا، أن كأس العالم بقطر 2022، سيشهد تدخل “تكنولوجيا التسلل شبه الآلية” لحسم أكثر حالات التسلل تعقيداً وبسرعة أكبر من النظام السابق. وقال كولينا في تصريحات صحفية:” الجمهور في الاستاد وعبر التلفزيون سيشاهد مجسماً ثلاثي الأبعاد للحالة التي سيتدخل لحسمها تكنولوجيا التسلل شبه الآلية. وأضاف:” قرارات تقنية الفيديو في كأس العالم ستكون أسرع وأكثر دقة عقب تطبيق تكنولوجيا حديثة طورها “فيفا” في آخر ثلاث سنوات. وتابع:” لأكون واضحاً، أن نكون أسرع لا يعني التقييم فوراً، ستكون المدة أقصر من الآن بالتأكيد، لكن لا يمكننا الرد في ثانية واحدة. أود أن أشدد على أن القرار النهائي يخص دائماً حكم المباراة، فيما يتعلق بنظام حكم الفيديو المساعد يرجع الأمر لحكم الفيديو، داخل الملعب ترجع القرارات للحكم الرئيسي”.

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كانت هذه تفاصيل خبر كولينا: تكنولوجيا التسلل شبه الآلية ستطبق في مونديال قطر.. وقرارات “VAR” ستكون أسرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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