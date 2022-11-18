تعرف على القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022

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تنطلق منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم قطر العالم 2022 يوم الأحد المقبل الموافق 20 نوفمبر الجاري ليستمر حتى 18 ديسمبر.

موعد مباراة افتتاح كأس العالم قطر 2022

ويُقام حفل الافتتاح عند الرابعة عصر يوم الأحد تليه بعد ساعتين مباراة الافتتاح بين منتخبي قطر ـ صاحب الأرض ـ والإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى.

عدد مرات مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم

وتشهد نسخة كأس العالم قطر 2022 الظهور السادس للمنتخب الوطني السعودي بعدما شارك في نسخ: 1994، 1998،2002، 2006، 2018 من قبل.

مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022

وأوقعت قرعة كأس العالم قطر 2022 المنتخب الوطني السعودي في مجموعة تضم منتخبات: الأرجنتين، المكسيك وبولندا.

ويستعرض سبورت 24 القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022:

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Source akhbaar24

