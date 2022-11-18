شكرا لقرائتكم خبر عن أنتهت.. المنتخب المصري يتفوق على بلجيكا بثنائية مقابل هدف وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح المنتخب المصري من تحقيق فوزًا معنويًا كبيرًا بالتفوق على منتخب بلجيكا بثنائية مقابل هدف، فى اللقاء الودي الذي جمع بين المنتخبين اليوم فى دولة الكويت، ليؤكد منتخب الفراعنة أن كأس العالم خسر فريقًا قويًا الليلة بعد عدم التواجد فى مونديال قطر، بعد هذا المستوي الفني الرائع الذي ظهر عليه الفراعنة.



وصف أهداف مباراة مصر وبلجيكا

وتمكن مصطفي محمد من تسجيل هدف المنتخب المصري الإفتتاحي فى شوط اللقاء من تصويبة مباغتة سكنت شباك تيبو كورتوا أفضل حارسي العالم، بعم خطأ فادح من نجم الوسط البلجيكي كيفن دي بروين.

ومع إنطلاقة الشوط الثانى تمكن تريزيجيه من مضاعفة النتيجة وتسجيل هدف اللقاء الثاني بعد أسيست رائع من صلاح، قبل أن ينجح منتخب بلجيكا من تقليص الفارق قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق عن طريق لويس أوبندا بعد عرضية ارضية متقنة من كاراسكو، لينتهي القاء بتفوق الفراعنة 2/1.



تصنيف مصر المتوقع الشهر القادم

ومن المتوقع أن يتقدم منتخب مصر فى التصنيف العالمي للفيفا عن شهر نوفمبر الحالي، بعد الفوز على منتخب بلجيكا أحد المصنفين العشر الأوائل بين منتخبات العالم، ويحتل المنتخب المصري التصنيف ال 39 فى الوقت الحالى، مما قد يجعل الفراعنة يصعد أربع مراكز على الأقل فى التصنيف الجديد.