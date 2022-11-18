كأس العالم.. هل يحرم الأخضر منافسه الأرجنتين من تخطي رقم الطليان؟

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ختتم المنتخب الأرجنتيني تحضيراته لكأس العالم قطر 2022 بالفوز بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء الأربعاء بنظيره الإماراتي على ملعب الأخير.

ويقع المنتخب الأرجنتيني رفقة مجموعة في كأس العالم قطر 2022 تضم منتخبات: السعودية، والمكسيك، وبولندا.

وسيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره السعودي، مساء الثلاثاء المقبل، في مستهل مشوار المنتخبين في دور المجموعات بكأس العالم بقطر 2022.

وبعد فوز الأرجنتين على الإمارات بنتيجة 5-0، وصل راقصي التانجو إلى الفوز رقم 36 دون أي خسارة وتفصله مباراة واحدة فقط عن عن معادلة إيطاليا صاحبة الرقم الأكبر، بـ37 مباراة متتالية.

وكان منتخب إيطاليا قد سجل رقما مميزا، بالحفاظ على سلسلة اللاهزيمة خلالالفترة بين 2018 و2021.

ويأمل منتخب الأرجنتين في تجاوز رقم منتخب إيطاليا، حين يصطدم بنظيره السعودي في المباراة المقبة، والتي تأتي في دور المجموعات بكأس العالم 2022.



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Source akhbaar24

