منافس الأخضر.. منتخب بولندا يدشن تدريباته استعدادا للمشاركة بكأس العالم

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دشن منتخب بولندا بقيادة النجم روبرت ليفاندوفسكي، مساء اليوم الجمعة، تحضيراته بمرافق تدريب الخريطيات استعدادا للمشاركة بكأس العالم 2022.

وتوجهت بعثة منتخب بولندا لكرة القدم، مساء أمس الخميس، عبر طائرة خاصة متوجهة إلى قطر، حيث رافقتها طائرات مقاتلة من طراز “إف – 16”.

ويتواجد المنتخب البولندي في مجموعة بكأس العالم بجانب السعودية، والمكسيك، والأرجنتين.



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Source akhbaar24

