رئيس دولة السنغال يدعم ماني بعد غيابه عن كأس العالم 2022

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أعلن رئيس دولة السنغال، ماكي سال، دعمه لقائد منتخب بلاده ساديو ماني بعد تأكد غيابه عن منافسات كأس العالم قطر 2022.

وغرد رئيس دولة السنغال عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم (الجمعة): “أتمنى الشفاء العاجل لساديو ماني بعد غيابه النهائي عن مونديال قطر 2022، حظا سعيدًا، الصحة قبل كل شيء، ستعود أقوى!”.

وأعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم استبعاد نجم بايرن ميونيخ ساديو ماني من قائمة المنتخب الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم.

وكشف الاتحاد السنغالي عن حاجة ساديو ماني لإجراء جراحة بعد تعرضه للإصابة.

ويلعب منتخب السنغال ضمن المجموعة الأولى رفقة هولندا والإكوادور وقطر.



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Source akhbaar24

