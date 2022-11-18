استشارية: مساج الوجه واليوغا يسرعان شيخوخة الجلد والوجه

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قالت الدكتورة نجلاء الدوسري استشارية الأمراض الجلدية إن مساج الوجه واليوغا يتسببان في سرعة شيخوخة الجلد، ولا يعملان على تأجيل الشيخوخة كما يظن البعض.
وقالت الدوسري عبر حسابها في “تويتر”: “مساج الوجه ويوغا الوجه، للعضلات لا يؤجل شيخوخة الجلد والوجه ولكن يسرّعها، وقط تضطرون تسوون بوتكس أكثر وفلر أكثر”.
يذكر أن يوغا الوجه ليست مجرد تحريك عشوائي لعضلات الوجه، وإنما هي منهج متكامل ينطوي على عديد من التمارين لتحريك عضلات الوجه بأنماط معينة.
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Source almnatiq
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