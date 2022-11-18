رسميًا.. “الاتحاد” يُعلن مدة غياب “هنريكي”

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أعلن نادي الاتحاد خضوع لاعبه البرازيلي برونو هنريكي لفحوصات طبية على موضع إصابته العضلية.

وأشار نادي الاتحاد، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الجمعة)، إلى أن الفحوصات أثبتت حاجة اللاعب للراحة لمدة 5 أيام قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأتم نادي الاتحاد بيانه بالتنويه إلى أن اللاعب زكريا هوساوي يواصل برنامجه العلاجي وفقًا للخطة العلاجية الموضوعة له.



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Source akhbaar24

