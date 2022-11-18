إيقاف نجم المنتخب البولندي 3 مباريات.. واللاعب يُعلق على العقوبة

︎

.

يواجه نادي برشلونة الإسباني صعوبات بعد مونديال 2022 في قطر، حيث فقد نجمه الكروي الأول روبرت ليفاندوفسكي، بعد قرار تعليق البطولة، حتى الانتهاء من فعاليات المونديال المقام فـي الدوحة حتى 18 ديسمبر.

تم إيقاف ليفاندوفسكي ثلاث مباريات بعد طرده ضد أوساسونا كجزء من الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، حيث تحدى اللاعب حكم المباراة بطريقة غير لائقة ونتيجة لذلك تم إيقاف اللاعب كعقوبة تأديبية.

تحدث ليفاندوفسكي إلى وفد منتخب بلاده قبيل كأس العالم في قطر، حيث أكد أن العقوبات كانت قاسية، وقال “العقوبة قاسية جدا وغير متناسبة، لم أرفع يدي أمام الحـــكم، رفعت يدي نحــو دكة البدلاء، والجميع يعلم ذلك”.

وتابع “أعتقد أن الاستئناف الذي قدمته سيقبل لأن ما قلته هو ما حدث والبطاقة الحمراء كانت كافية”ن وكان ليفاندوفسكي قد رفع يده إلى أنفه في إيماءة اعتُبرت استهزاء بحكم المباراة وقام بطرده لاحقًا.

اقرأ ايضًا

قرار عاجل من الفيفا سعيد لـ “الهلال” وكارثي على “النصر”

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

