شكرا لقرائتكم خبر عن أخطأ دي بروين فاستحق العقاب...مصطفي محمد يتقدم للفراعنة أمام بلجيكا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح المنتخب المصري فى الخروج متقدمًا من أحداث الشوط الأول، بعدما تمكن النجم المصري مصطفي محمد، من إستغلال خطأ قاتل من دي بروين أمام منطقة جزاء فريقه، ليقوم الأناكوندا بمراوغته وتسديد تصويبة قوية مباغتة سكنت يسار الحارس المخضرم تيبو كورتوا، لتعلن تقدم الفراعنة بهدف نظيف.

وعلى الرغم من سيطرة منتخب بلجيكا على زمام اللقاء، إلا أن الهجمات المرتدة السريعة من المنتخب المصري تمثل خطورة كبيرة، فى ظل السرعات التى يمتلكها الثنائي صلاح وتريزيجيه، مما جعل المنتخب المصري يهدد مرمي كورتوا فى أكثر من مناسبة بشوط اللقاء الأول، كانت قريبة من معانقة الشباك.



خطورة الجبهة اليمني تهدد فيتوريا

ويركز المنتخب البلجيكي فى هجماته على الجبهة اليمني للمنتخب المصري، خاصة فى ظل تواجد كاراسكو وهازارد فى هذه الجبهة أمام أكرم توفيق، الشئ الذي يمثل إزعاجًا كبيرًا لروي فيتوريا، مما قد يدفع المدرب البرتغالي لمشاركة عمر جبر فى شوط اللقاء الثاني.



بلجيكا يفكر فى منافسات كأس العالم!

ويبدو أن المنتخب البلجيكي يركز بشكل كبير على عدم الخروج بأي إصابات فى هذه التجربة الودية القوية، يأتي ذلك بسبب ضيق وقت المباراة ومباريات كأس العالم، مما يجعل إصابة أي لاعب فى الوقت الحالي بمثابة الإستبعاد النهائى من المونديال، وهو ما يدفع الجانب البلجيكي اللعب بحذر شديد فى الإلتحامات الثنائية.