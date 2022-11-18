موقف الأرجنتيني كريستيان روميرو من مواجهة الأخضر في المونديال

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يأمل لاعب توتنهام، الأرجنتيني كريستيان روميرو، في الوصول إلى الجاهزية التامة قبل مواجهة منتخب بلاده أمام الأخضر، الثلاثاء المقبل في كأس العالم.
وغاب روميرو عن المشاركة في آخر 6 مباريات لتوتنهام، بسبب إصابته في أوتار .
وكان مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني قد ضم روميرو إلى قائمة اللاعبين النهائية، على أمل تعافيه مع انطلاق البطولة.
وفي سياق متصل، استبعد منتخب الأرجنتين، نجم إنتر ميلان خوان كوريا قبل أيام قليلة على افتتاح كأس العالم 2022.
وأعلن منتخب الأرجنتين خروج خواكين كوريا بسبب الإصابة واستدعاء تياجو ألمادا صانع ألعاب أتلانتا يونايتد الأمريكي لتعويضه.
ويلعب الأرجنتين ضد المنتخب السعودي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات كأس العالم 2022.
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Source akhbaar24
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