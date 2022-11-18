حجازي وحامد أساسييان في تشكيل مصر أمام بلجيكا

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أعلن المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة منتخب بلجيكا الودية، على ستاد جابر الأحمد الدولي. ويأتي هذا اللقاء ضمن تحضيرات منتخب بلجيكا لخوض بطولة كأس العالم التي تنطلق في قطر بعد غدٍ، الأحد. وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي: المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع محمد حمدي – علي جبر – أحمد حجازي – أكرم توفيق. خط الوسط: محمود حمادة – محمد النني – طارق حامد. خط الهجوم: محمود حسن “تريزيجيه” – محمد صلاح – مصطفى محمد.

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