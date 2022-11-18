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قال لاعب المنتخب الوطني، عبدالإله المالكي، إن الأخضر قد خاض فترة إعداد قوية؛ استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.
وأضاف المالكي، في تصريحات لـ “سبورت 24″:”الحمدلله خضنا إعدادًا قويًا وجاهزون للمباريات الثلاث ونتمنى التوفيق، ومباراة الأرجنتين الافتتاح بإذن الله تكون طريقنا للمونديال وهدفنا واضح من مشاركتنا ونتمنى التوفيق”.
وأتم لاعب الأخضر تصريحاته بقوله:”الإعداد لكأس العالم كان جميلاً بشكل كبير وخضنا 6 مباريات ودية واستغلينا كل اللاعبين ومباراتنا أمام كرواتيا كانت ردًا على المنتقدين”.
ويقع المنتخب الوطني في مجموعة بكأس العالم قطر 2022 تضم منتخبات: الأرجنتين، المكسيك وبولندا.
ويستهل الأخضر مشواره في كأس العالم قطر 2022 بمواجهة نظيره الأرجنتيني مساء يوم الثلاثاء المقبل.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي لـ “سبورت 24”: مباراة الأرجنتين ستكون طريقنا للمونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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