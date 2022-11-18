المالكي لـ “سبورت 24”: مباراة الأرجنتين ستكون طريقنا للمونديال

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قال لاعب المنتخب الوطني، عبدالإله المالكي، إن الأخضر قد خاض فترة إعداد قوية؛ استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

وأضاف المالكي، في تصريحات لـ “سبورت 24″:”الحمدلله خضنا إعدادًا قويًا وجاهزون للمباريات الثلاث ونتمنى التوفيق، ومباراة الأرجنتين الافتتاح بإذن الله تكون طريقنا للمونديال وهدفنا واضح من مشاركتنا ونتمنى التوفيق”.

وأتم لاعب الأخضر تصريحاته بقوله:”الإعداد لكأس العالم كان جميلاً بشكل كبير وخضنا 6 مباريات ودية واستغلينا كل اللاعبين ومباراتنا أمام كرواتيا كانت ردًا على المنتقدين”.

ويقع المنتخب الوطني في مجموعة بكأس العالم قطر 2022 تضم منتخبات: الأرجنتين، المكسيك وبولندا.

ويستهل الأخضر مشواره في كأس العالم قطر 2022 بمواجهة نظيره الأرجنتيني مساء يوم الثلاثاء المقبل.



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Source akhbaar24

