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خسر نجوم إنجلترا في مونديال ،1986 11 رطلاً من العرق عندما واجهوا المغرب في دور المجموعات في تحذير صارخ للأسود الثلاثة التي تحارب الشمس في قطر.

مونديال المكسيك 86

وكان على فريق السير بوبي روبسون أن يتحمل الحرارة الشديدة عندما ذهبوا إلى المكسيك في أول نهائيات لكأس العالم، حيث تعرضوا للهزيمة الأولى أمام البرتغال بهدف دون رد، قبل أن يضطروا لمواجهة المغرب في ظروف قاسية.

تمكن الأسود الثلاثة من إنقاذ التعادل بدون أهداف، لكن أسطورة إنجلترا وتوتنهام جلين هودل كشف في مقابلة مع “ديلي ستار سبورت”، أن 90 دقيقة في الشمس الحارقة تسببت في خسائر جسدية.

ضباب وحرارة حارقة وفرض ضرائب.. حكاية مباراة المغرب وإنجلترا في مونديال 86

قال هودل: “كانت مثل هذه الظروف القاسية حيث فقدنا 11 رطلاً من السوائل ضد المغرب، سويت كان يسقط من علينا، وللعب في مكسيكو سيتي التي كانت على ارتفاع 7000 قدم فوق مستوى سطح البحر ثم الحرارة، والضباب الدخاني”.

وأكمل: “كان من الصعب جدًا لعب كرة القدم في تلك البيئة، لن ترغب في القيام بماراثون هناك، ضعها على هذا النحو، كان التنفس صعبًا، كنت تلهث أحيانًا، كان من المستحيل أن يفوز الجانب الأوروبي بها في تلك الظروف”.

نقل مونديال قطر للشتاء

اضطرت الدول بالفعل للتعامل مع قضايا مماثلة في قطر قبل كأس العالم المـــقبلة، حيث ورد أن ويلز أعادت جدولة الدورات التدريبية للتكيف مع المناخ القاسي، وتم تأجيل نهائيات المونديال إلى نوفمبر وديسمبر لتجنب ارتفاع 45 درجة في الصيف.

ضباب وحرارة حارقة وفرض ضرائب.. حكاية مباراة المغرب وإنجلترا في مونديال 86

وسيتم تكييف جميع الملاعب لمواجهة درجة الحرارة، والتي من المتوقع أن تكون حوالي 26 درجة مئوية لقطر ضد الإكوادور يوم الأحد، وقلل هودل من أهمية عامل الطقس قائلاً: “لا أرى مشكلة مناخية على الإطلاق”.

وأشار: “لقد خرجت إلى قطر في نوفمبر وديسمبر من قبل، إنه جديد تمامًا ورائع في الألعاب المسائية، ولا أعتقد أن هناك أي مقارنة مع المكسيك، التي كانت على ارتفاع شاهق”، وتنطلق منافسات إنجلترا في كأس العالم ضد إيران يوم الاثنين 21 نوفمبر.

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Source almnatiq

