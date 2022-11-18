لجنة شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية بمحافظة جدة تنظم ملتقى “ونرحم صغيرنا”

︎

.

المناطق_واس

تنظم لجنة شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية بالمجلس المحلي بمحافظة جدة, بالتعاون مع جامعة دار الحكمة يوم الأحد المقبل، الملتقى الافتراضي “ونرحم صغيرنا” بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2022م، تحت شعار (مستقبلنا بين أيدينا).

يأتي ذلك انطلاقاً من مسؤولية اللجنة في تفعيل سلسلة الأيام العالمية التي تخص المجتمع ودعائمه ويهدف إلى توحيد جهود المؤسسات لتوفير بيئة داعمة للطفل وتوعية المجتمع باحتياجاته النفسية والصحية والاجتماعية والقانونية، كما يستهدف الملتقى جميع أفراد المجتمع، بمشاركة متخصصين من أعضاء هيئة التدريب بالجامعات والمسؤولين بالجهات المعنية الداعمة للطفل وحقوقه.

ويشتمل الملتقى على ستة محاور هي : عناية الشرع واهتمامه بالطفل إضافة للصحة النفسية للطفل، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام على الطفل، والتعريف بحقوق الطفل في المملكة، وصحة الطفل وحمايته، فيما يختتم الملتقى محاوره بالحديث عن أدب الطفل “التأثير والأثر” .

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

