“زراعة تبوك” تقيم معرضاً حول مضادات الميكروبات

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المناطق_واس

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بقسم الإرشاد البيطري بالتعاون مع مستشفى الملك سلمان العسكري أمس، معرضًا توعوياً حول مضادات الميكروبات، تحت شعار “معاً نمنع مقاومة الميكروبات للمضادات”، وذلك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان في تبوك.

ويهدف المعرض الذي يأتي بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية وخطر الإفراط في استخدامها، إلى رفع الوعي لدى المجتمع بأهمية الاستعمال الأمثل للمضادات الذي ينعكس على ضمان الصحة العامة والآثار الجانبية المترتبة عليها وعلى إساءة استخدامها، بالإضافة إلى اتباع أساليب الوقاية من العدوى وتعزيز الأمن والسلامة .

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Source almnatiq

