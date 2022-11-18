“فيفا” يُعلن حظر قطر بيع “الجعة” في كأس العالم قطر 2022

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حظر دولة قطر بيع الجعة (البيرة) بملاعب كأس العالم 2022.
وذكر “فيفا”، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الجمعة): أنه “عقب مناقشات بين سلطات الدولة المضيفة وفيفا، تم اتخاذ القرار بشأن تركيز بيع المشروبات الكحولية خلال مهرجان فيفا للمشجعين، ووجهات المشجعين الأخرى والأماكن المرخصة، وإزالة نقاط بيع الجعة من محيط ملاعب كأس العالم 2022”.
وأتمّ الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانه بالتنويه إلى أن الجعة الخالية من الكحول ستظل متاحة في الملاعب.
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Source akhbaar24
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