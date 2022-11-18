نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يلتقي الدارسين في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

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التقى معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال في مقر الهيئة في الرياض, الدارسين في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، بحضور مدير عام المعهد الدكتور عادل العمراني.

وأشار نائب رئيس الهيئة خلال اللقاء إلى الدعم الذي تجده الهيئة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مبيناً اختصاصاتها وتنظيمها والأهداف والمهام التي تقوم بها والملفات التي تعمل عليها, مستعرضاً الارتباط الوثيق والشراكة الدائمة بين الهيئة ووزارة الخارجية على جميع الأصعدة والتنسيق الدائم والمستمر بينهما بما يحقق النجاح.

واطلع الطلاب الدارسون ضمن برامج المعهد على أهم الاختصاصات التي تؤديها الهيئة على المستوى الخارجي وشراكاتها الفاعلة مع عددٍ من المنظمات في هذا المجال، كما تعرف الدارسون على صكوك حقوق الإنسان الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة .

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Source almnatiq

