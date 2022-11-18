شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا السابقة قبل لقاء الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل المنتخب المصري لقاء قوي أمام المنتخب البلجيكي الليلة، فى مباراة ودية دولية، حيث يدخل الجانب المصري اللقاء بهدف زيادة قوة الإحتكاك بمواجهة فرق قوية إستعدادًا للمنافسات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، فى حين يدخل منتخب بلجيكا اللقاء بهدف الإستعداد لمنافسات كأس العالم القادمة.

ويمتلك المنتخب المصري إحصائية مميزة فى تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث سبق وأن تواجه كلا المنتخبين فى 4 مواجهات سابقة، نجح خلالها منتخب الفراعنة من تحقيق الفوز فى 3 مواجهات، فى حين حقق المنتخب البجيكي إنتصار وحيد على الجانب المصري.

وتعد هذه الإحصائية مفاجأة بشكل كبير لعدد كبير من المتابعين، يأتي ذلك بسبب إختلاف الأجيال للمنتخبين، حيث أن المنتخب المصري سبق وأن حقق إنتصارين فى تسعينات القرن الماضي، على عكس المنتخب البلجيكي الذي توهج فى الساحة الأوروبية حديثًا.



نتائج منتخبي مصر وبلجيكا السابقة

وكان أول مواجهة بين المنتخبين فى عام 1920 نجح خلالها المنتخب المصري من تحقيق الفوز 4/2، واستمر التفوق المصري فى اللقاء الثاني والذي جاء فى عام 1990 وأنتهى بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

واستمرت سيطرة المنتخب المصري فى اللقاء الثالث عام 2005، والذي أنتهي بفوز مصر برباعية نظيفة، قبل ان يتمكن الجانب البلجيكي من تحقيق الفوز عام 2018 بثلاثية نظيفة فى آخر لقاء جمع بين المنتخبين.



موعد مباراة مصر وبلجيكا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب المصري نظيره منتخب بلجيكا اليوم الجمعة، فى أحدي المباريات الودية الدولية، والتى من المقرر لها أن تقام فى دولة الكويت الشقيقة، على أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.