شكرا لقرائتكم خبر عن محامي كهربا يكشف عن موعد سداد غرامة اللاعب والمشاركة مع الأهلى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث أشرف عبد العزيز محامي محمود كهربا، لاعب النادي الأهلى المصري، عن تطورات أزمة اللاعب الأخبرة وموعد مشاركة اللاعب فى المباريات، حيث أكد أن اللاعب سيشارك مع المارد الأحمر قريبًا للغاية، خاصة بعدما تلقي اللاعب وعودًا من محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، بحل الأزمة فى يناير القادم بأقصي تقدير.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى إعجاب الجهاز الفنى للنادي الأهلى باللاعب بشكل كبير، حيث يري المدرب السويسري مارسيل كولر أن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق الأحمر، خاصة أن اللاعب يقدم مستويات جيدة للغاية فى تدريبات الفريق، الأمر الذي أكد عليه أكثر من مسئول داخل الفريق.



موقف أفيس من دفع الغرامة

وأكد محامي اللاعب أن نادي أفيس البرتغالي سيدفع نصف الغرامة الموقعة على اللاعب، على أن يقوم اللاعب بسداد الجزء الآخر فى الفترة القليلة المقبلة، وفى حالة إذا ما رفض الفريق البرتغالي سداد الغرامة فسيتم الكشف تفاصيل وتطورات جديدة حينها فى تلك الأزمة.



موقف كولر من ضم جناح أيسر

وعلى الرغم من أن كولر أشاد بشكل كبير بلاعبه كهربا، إلا أن المدرب السويسري ما زال مصممًا على التعاقد مع جناح أيسر أجنبى فى الفترة المقبلة، لا سيما أن الفريق يشارك فى أكثر من بطولة فى الموسم الحالى، ويريد الصعود على منصات التتويج مرة أخري.