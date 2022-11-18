“شرطة المدينة المنورة” تقبض على 4 مخالفين من الجنسية الإثيوبية بحوزتهم أقراص مخدرة

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ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم مواد مخدرة. وقالت شرطة المنطقة إن المقبوض عليهم من الجنسية الإثيوبية، وضبط بحوزتهم 212 قرصاً من مادة “الإمفيتامين”. وأبانت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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