الصحة : تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا

︎ . المناطق_الرياض أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، كما تم تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفايروس ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 9443 . كما سجلت 119 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 812,254 حالة. وأوضحت أن عدد جرعات لقاح (كورونا) المعطاة وصلت إلى 69,072,126 جرعة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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