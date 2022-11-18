أمانة القصيم تستعرض أكثر من 100 فرصة استثمارية في ملتقى الاستثمار

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المناطق_القصيم

تستعرض أمانة منطقة القصيم أكثر من 100 فرصة استثمارية في أنشطة توافق اهتمامات جميع شرائح المستثمرين في ملتقى الاستثمار بالقصيم بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وصانعي القرار من 8 قطاعات حيوية، بإشراف إمارة منطقة القصيم .

وتقدم الأمانة في الملتقى مجموعة من الخدمات والتسهيلات للمستفيدين عامة والمستثمرين على وجه الخصوص، وإيجاد أكبر الفرص الاستثمارية وإتاحتها أمام المستثمرين، و تنويع مجالات الفرص الاستثمارية في شتى الأنشطة والتي تُسهم في النمو الاقتصادي للمنطقة .

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقدم من خلال بوابة الاستثمار البلدي ” فرص ” آلاف الفرص الاستثمارية في عدد من الأمانات والبلديات في مدن ومحافظات المملكة ، كما تهدف إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل الأمانات والبلديات في جميع مدن المملكة بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في تنمية المدن .

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Source almnatiq

