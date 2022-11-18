شكرا لقرائتكم خبر عن روي فيتوريا يعلق على أهمية مواجهة بلجيكا الودية ل منتخب الفراعنة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن أهمية مواجهة بلجيكا الودية، حيث أكد على إستعداد فريقه الكامل على تقديم مباراة قوية، فعلى الرغم أن فريقه ليس مشاركًا فى كأس العالم، إلا أنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين، كما أنه يجمع بين عنصري الخبرة والشباب فى قائمته بشكل كبير.

وأضاف أنه يعتبر هذه المباراة الودية بمثابة مباراة رسمية سيسعي من خلالها فى تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن هذا اللقاء فى الأجندة الدولية، ومن ثم فإته سيكون عاملًا مساعدًا فى تصنيف الفراعنة القادم إذا ما تمكن من تحقيق الفوز على المنتخب البلجيكي فى مواجهة الليلة.



طموح فيتوريا يتحدي بلجيكا

وأكد فيتوريا أنه خلق حالة من التركيز بين لاعبي المنتخب المصري خلال التجمع الحالى، حيث أكد أن فريقه قادرًا على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلجيكا، وأشار إلى أن مواجهة خصمًا قويًا مثل المنتخب البلجيكي يثير الحماس والرغبة لدي لاعبي فريقه، الشئ الذي يراهن عليه فى تلك المواجهة.



موعد مباراة مصر وبلجيكا القادمة



ومن المقرر أن يلاقي المنتخب المصري نظيره منتخب بلجيكا اليوم الجمعة، فى أحدي المباريات الودية الدولية، والتى من المقرر لها أن تقام فى دولة الكويت الشقيقة، على أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.