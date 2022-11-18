شكرا لقرائتكم تعاون سعودي رواندي في المجالات الرقمية والابتكارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ناقش نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، أمس، مع وزيرة تقنية المعلومات والاتصالات والابتكار بجمهورية رواندا باولا إنغابير، أوجه توسيع التعاون والشراكة في المجالات الرقمية والتكنولوجية والابتكارية، وذلك بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى.

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تطوير العلاقات

جرى – خلال اللقاء- استعراض السبل الكفيلة بتطوير العلاقات بين البلدين وتفعيلها، خاصةً في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث تعدُّ رواندا من الدول الأعضاء الفاعلة في منظمة التعاون الرقمي.

وتواصل المملكة دعمها للجهود الدولية والإقليمية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، ودعم جسور التنمية في دول القارة الأفريقية وتعزيز الاستثمار.