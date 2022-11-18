شكرا لقرائتكم الحارثي دخل المستشفى بـ صداع فخرج منه مشلولًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - مشعل الحارثي شعر بصداع ودخل على إثرها المستشفى ليتعالج، ولكنه خرج منه مشلول الأطراف ليعاني من تقديم الشكاوى بلا إجابة واضحة.

منذ 5 شهور

وقال الحارثي في حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إنه تقدم بشكوى لإدارة الالتزام بالشؤون الصحية ببيشة منذ خمسة أشهر، والرد كان يأتيني بأن “الموظف المسؤول عن الشكوى في إجازة”، وحتى الآن لم يصل لشيء.

وأضاف الحارثي أنه يعاني من ألم مزمن في الحبل الشوكي ومتابع على العلاج أسبوعيًّا، وبسبب إصابته لا يعمل حتى الآن.