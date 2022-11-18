شكرا لقرائتكم الرياض تعتمد دليل اللوحات التجارية بـ3 مرتكزات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اعتمدت أمانة منطقة الرياض الدليل التنظيمي الشامل للوحات التجارية في العاصمة، والهادف إلى تحسين المشهد الحضري، وإضفاء قيمة جمالية للمظهر العام للمدينة، وذلك في إطار اهتمام الأمانة بتحقيق المستهدفات الطموحة للرياض.

ويمنحُ الدليل مساحة أمام المنشآت التجارية للإبداع والتميّز في لوحاتها، مع تأكيده على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية التي تحدّد جميع تفاصيل اللوحات، وأحجامها، ومواد تصنيعها، وإضاءاتها، وغيرها من الضوابط التنظيمية التي ستسهم في تناسق اللوحات المتجاورة وتكاملها فيما بينها بما يعزز من جودة البيئة العمرانية للمدينة.

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وراعى الدليل ثلاثة مرتكزات تمثلت في التصنيف العمراني وخصائص المناطق الحضرية، الخصائص المميزة لكل منطقة عمرانية بما يعكس الهوية الثقافية والحضارية والوظيفية، وتشكيل الصورة البصرية للمدينة.

تحسين المشهد العام

وكانت أمانة الرياض قد نفّذت مخرجات الدليل على طريق التخصصي كنموذج أولي، مشيرة إلى أن التجربة حققت الأهداف الأساسية من إعداد الدليل، وساهمت في تحسين المشهد العام من خلال تنظيم لوحات المنشآت على المباني التجارية.

ويأتي الدليل التنظيمي الشامل للوحات التجارية متماشيًا مع ما تتخذه أمانة منطقة الرياض من خطوات جادة لتحسين المشهد الحضري في المدينة، وإزالة كافة عناصر التشوه البصري، بهدف تعزيز تنافسية المدينة على المستوى المحلي.